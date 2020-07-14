شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تدين محاولة ميليشيات الحوثى استهداف السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت الإمارات محاولة ميليشيات الحوثي استهداف السعودية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وفى وقت سابق شنّت قوات الجيش اليمني، مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم الاثنين، هجومًا واسعًا تمكنت خلاله من تحرير مواقع جديدة في جبهة "قانية" شمالي محافظة البيضاء، مكبدة ميليشيات الحوثي خسائر بشرية ومادية.

ونقل الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبرنت) عن مصدر عسكري قوله إن قوات الجيش مسنودة برجال القبائل تمكنت من تحرير عدد من المواقع والمرتفعات فى عدة محاور بمنطقة قانية شمالي البيضاء، خلال هجوم نوعي بإسناد من تحالف دعم الشرعية.

فيما كشفت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين، اليوم الاثنين، عن اختطاف ميليشيا الحوثي الانقلابية 157 امرأة خلال عامين.

وذكرت الرابطة - في بيان أوردته قناة "العربية" الإخبارية - أنها وثقت 18 حالة اختطاف للنساء لدى الحوثيين تعرضن للاحتجاز والعنف اللفظي والتهديد بالاعتداء الجنسي عليهن، والعنف الجسدي وحرمانهن من التواصل مع ذويهن لإبلاغهم بتعرضهن للاحتجاز، وعدم الإفراج عنهن إلا بعد دفع مبالغ مالية كبيرة، وأخذ التعهدات عليهن بعدم المشاركة في أي فعالية مستقبلا.