شكرا لقرائتكم خبر عن تبوك.. أسراب «الحريد» تغزو شواطئ قرية المويلح في نيوم (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

غزت أسراب من أسماك الحريد شواطئ قرية المويلح في نيوم بمنطقة تبوك والتي تبحث عن المرجان في البحر الأحمر.

يذكر أن سمك الحريد يعد من أجود أنواع الأسماك في البحر الأحمر إذ يحتوي على كمية كبيرة من اللحم الأبيض وله مذاق فريد وخصوصاً المشوي، وفقا لـ”عكاظ”.

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ويواجه الصيادون صعوبة في صيد أسماك الحريد، لتواجده بين المرجان وهذا يعيق اصطياده بالشباك كما أنه شديد الحذر وأنواعه كثيرة.