السودان يعلن عن تقارب بينه وبين إثيوبيا في مفاوضات سد النهضة... واستمرار الخلافات مع مصر

وقال عباس في مؤتمر صحفي: "المفاوضات بشأن سد النهضة شهدت تقاربا فيما يتعلق بتصريف المياه إلى سد الروصيرص السوداني".

وتابع عباس "سنستفيد من سد النهضة في زيادة توليد الكهرباء شرط توقيع اتفاق لتبادل البيانات".

وأضاف عباس "إعادة ملء سد النهضة مستقبلا في مواسم الجفاف هي إحدى النقاط الخلافية".

وأتم وزير الري السوداني "نعمل من جانبنا على تقريب وجهات النظر بين مصر وإثيوبيا. وستعقد خلال أسبوع قمة أفريقية مصغرة حول سد النهضة بعد تسليم تقارير الدول الثلاث".

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واختتمت اليوم الاثنين المحادثات الخاصة بسد النهضة الأثيوبي، التي استمرت على مدار 11 يوما برعاية الاتحاد الأفريقي.

وأعلنت وزارة الري المصرية استمرار الخلافات حول القضايا الرئيسية بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وينظر في مصر إلى السد القائم على رافد النيل الأساسي بوصفه تهديدا بالتحكم في تدفق المياه التي تعتمد عليها كل مناحي الحياة في مصر تقريبا.

أما في إثيوبيا، فينظر إلى السد، حال تشغيله بكامل طاقته كالمحطة الأكبر أفريقيا لتوليد الكهرباء وتوفيرها لـ65 مليون إثيوبي محرومين منها.