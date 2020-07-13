الجيش اليمني يعلن مقتل 4 مسلحين حوثيين في "الحديدة"

اليمن/ شكري حسين/ الخليج 365



أعلن الجيش اليمني، الإثنين، مقتل 4 مسلحين من جماعة "الحوثي"، في محافظة الحديدة غربي البلاد.

وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي التابع للجيش، إن قواته "قتلت 4 مسلحين حوثيين أثناء محاولتهم التسلل إلى نقاط التماس شرقي الحديدة".

ونقل البيان، عن مصدر عسكري يمني (لم يسمه) قوله إن "عناصر حوثية أخرى لاذت بالفرار أثناء تصدي قوات الجيش لمحاولة التسلل".

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ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من جماعة الحوثي حول بيان الجيش.

ويعاني اليمن حربًا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة الحوثي، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، بقيادة الجارة السعودية، القوات الموالية للحكومة اليمنية ضد الحوثيين، المدعومين من إيران.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.