خطيب الأقصى يهنئ أرباش بإعادة افتتاح مسجد آيا صوفيا

أنقرة/ الخليج 365

قدّم الشيخ عكرمة صبري، خطيب المسجد الأقصى، الإثنين، التهنئة لرئيس الشؤون الدينية التركي علي أرباش، بإعادة متحف "آيا صوفيا" لأصله، كمسجد للصلاة.

وحسب بيان صادر عن رئاسة الشؤون الدينية التركية، هنأ صبري أرباش عبر تقنية الفيديو كونفراس، مؤكدا أن مسألة "آيا صوفيا" هي مسألة تتعلق بالحقوق السيادية لتركيا.

وأعرب صبري عن ترحيبه بالقرار، مشيرا أن تركيا أظهرت للعالم مجددا أنها دولة كبيرة ويمكنها اتخاذ قراراتها وتطبيقها بنفسها.

وأشار أن تركيا دولة قانون وأن قرار المحكمة الإدارية العليا التركية هو "قرار قانوني" ولا أحد يشك في العدالة التركية.

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وهنأ صبري الرئيس رجب طيب أردوغان، متمنيا له التوفيق والحياة الطيبة، لإسعاده ملايين المسلمين حول العالم بموافقته على قرار المحكمة التركية.

والجمعة، ألغت المحكمة الإدارية العليا التركية، قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 1934، بتحويل "آيا صوفيا" من مسجد إلى متحف.

والأحد، أعلن رئيس الشؤون الدينية التركي، علي أرباش، خلال زيارته "آيا صوفيا"، أن الصلوت الخمس ستقام يوميا في المسجد بشكل منتظم، اعتبارا من الجمعة 24 يوليو (تموز الجاري)".

و"آيا صوفيا"هو صرح فني ومعماري فريد، يقع في منطقة "السلطان أحمد" بإسطنبول، واستُخدم لمدة 481 سنة مسجدا، ثم تحول إلى متحف في 1934، وهو من أهم المعالم المعمارية في تاريخ منطقة الشرق الأوسط.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.