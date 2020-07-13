تونس.. الفخفاخ يجري تعديلا وزاريا خلال أيام

تونس / عادل الثابتي / الخليج 365
قرر رئيس الحكومة التونسي إلياس الفخفاخ، الإثنين، إجراء تعديل وزاري على حكومته خلال الأيام القليلة المقبلة، ردا على قرار حركة النهضة (صاحبة الأغلبية البرلمانية) الدخول في مشاورات من أجل تشكيل حكومة جديدة.
جاء ذلك في بيان للفخفاخ تلقت الخليج 365 نسخة منه.
واعتبر الفخفاخ دعوة النهضة لتشكيل حكومة جديدة، "تهربا للحركة من التزاماتها وتعهداتها مع شركائها في الائتلاف في خضم مساع وطنية لإنقاذ الدولة واقتصاد البلاد المنهك".
وفي وقت سابق الإثنين، أعلن رئيس مجلس شورى "النهضة"، عبد الكريم الهاروني، عن تكليف رئيس الحركة راشد الغنوشي، بإجراء مشاورات مع رئيس البلاد قيس سعيد، للاتفاق حول تشكيل حكومة جديدة.
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