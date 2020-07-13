الأمم المتحدة تحذر من مخاطر جنوبي طرابلس بسبب "ألغام حفتر"

نيويورك/ محمد طارق /الخليج 365

أكدت الأمم المتحدة، الإثنين، أن الوضع جنوبي طرابلس "لايزال محفوفًا بالمخاطر" بسبب المخاطر الناجمة عن الألغام والمتفجرات الذي زرعتها ميليشيا الجنرال الانقلابي، خليفة حفتر قبل انسحابها.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقده ستيفان دورجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عبر دائرة تليفزيونية مع الصحفيين بمقر المنظمة الدولية بنيويورك.

وقال دوجاريك: "بينما توقفت الأعمال العدائية النشطة، لا يزال الوضع في جنوب طرابلس محفوفًا بالمخاطر بسبب المخاطر المتفجرة التي خلفتها القوات المنسحبة"، في إشارة لمليشيا حفتر.

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وأضاف: "لقى 52 شخصا مصرعهم وأصيب 96 آخرون بسبب مخاطر المتفجرات، وهم يسعون للعودة إلى ديارهم أو تطهير المناطق الموبوءة بالألغام"، دون تحديد جدول زمني لحدوث تلك الوفيات والإصابات.

وفي 22 مايو/ أيار الماضي، أعلن الجيش الليبي أن مليشيا حفتر زرعت ألغاما قبل فرارها من تمركزاتها بالمنازل في محاور صلاح الدين، والمشروع، وعين زارة جنوبي طرابلس.

وفي 10 يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت اللجنة المشتركة لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان الليبية (حكومية)، مقتل 27 شخصا وإصابة 40 آخرين، جراء انفجار الألغام والعبوات التي زرعتها مليشيا حفتر بمنازل مدنيين كانت تتخذها تمركزات لها قبل فرارها.

وشنت مليشيات حفتر، بدعم من دول عربية وأوروبية، عدوانا على العاصمة طرابلس، انطلاقا من 4 أبريل/نيسان 2019، قبل أن يحقق الجيش الليبي انتصارات عليها، أبرزها تحرير كامل الحدود الإدارية للعاصمة، وترهونة، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي.

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