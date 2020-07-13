سفير تركيا في بيروت: يدنا ممدودة للشعب اللبناني

بيروت/وسيم سيف الدين/الخليج 365

قال السفير التركي في لبنان هاكان تشاكل، الإثنين، إن يد أنقرة ممدودة لمساعدة الشعب اللبناني، وإنها ترغب بمساعدته في المشاريع التنموية في كل المناطق.

جاء ذلك، خلال زيارة تشاكل إلى منطقة حاصبيا (جنوب) والقرى المجاورة لها، برفقة وفد رفيع من السفارة، بينهم منسق هيئة التعاون والتنسيق التركية "تيكا" أورهان أيدن، بناء على دعوة من الزعيم الدرزي ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط.

شملت زيارة السفير والوفد المرافق مناطق عدة، بينها مقام خلوات البياضة في حاصبيا (معقل طائفة الموحدون الدروز وتعتبر من أماكنهم المقدسة)، ومركز اتحاد بلديات الحاصباني في حاصبيا، وكان في استقبالهم مشايخ وقيادات المنطقة من رؤساء بلديات ومخاتير.

وقال تشاكل، إن الزيارة "سمحت له بالتعرف على المنطقة الجميلة (حاصبيا)، وعلى مقام الخلوات ومشايخه الأجلاء"، مشددا على "العلاقة المتينة بين الدولتين التركية واللبنانية".

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من جهته، رحب مسؤول الحزب الاشتراكي في حاصبيا شفيق علوان، بالسفير والوفد المرافق، وأثنى على حماية تركيا لأهلهم في مناطق شمال سوريا، وعلى الدور الإيجابي الذي تقدمه لمختلف الطوائف في لبنان.

كما رحب رئيس اتحاد بلديات الحاصباني سامي الصفدي، بالسفير وشكر المساعدة التي تقدمها تركيا لقضاء حاصبيا، وأثنى على جدية السفير في إقامة المشاريع التنموية التي تساعد المواطنين على حل مشاكل جذرية ومزمنة.

وفي 3 يونيو/حزيران الماضي، وزعت "تيكا" التركية، طرودا غذائية لأكثر من ألف عائلة محتاجة في مدينتي طرابلس وعكار شمالي لبنان، في إطار دعم المواطنين في مواجهة فيروس كورونا.

وبشكل متواتر، تقدم "تيكا" التركية مساعدات مختلفة في العديد من المناطق اللبنانية، دعما للجهود المبذولة للتخفيف من آثار أزمة فيروس كورونا التي بدأت تلقي بثقلها على دول العالم.

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