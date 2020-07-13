"الصحفيين اليمنيين" تطالب سلطات حضرموت بالإفراج عن مصور

مبارك محمد / الخليج 365

طالبت نقابة الصحفيين اليمنيين، الإثنين، السلطات بمحافظة حضرموت (شرق)، بالإفراج عن صحفي مصور معتقل منذ قرابة 50 يوما.

وأوضحت نقابة الصحفيين اليمنيين، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بفيسبوك، أن الصحفي المصور عبد الله بكير، "لايزال معتقلا خارج إطار القانون من قبل السلطات المحلية بحضرموت".

ويعمل "بكير" ضمن الطاقم الإعلامي لمحافظ حضرموت اللواء فرج البحسني.

ومنذ اعتقال "بكير" نهاية مايو/آيار الماضي، لم توجه السلطات المحلية تهمة له، ولم يعلق البحسني.

وفي سياق آخر بحضرموت، أعلن وكيل المحافظة لشؤون مديريات الصحراء، الشيخ محمد الصيعري، في بيان، تعليق أعماله في السلطة المحلية عدا الأمور الخدمية.

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وأوضح أن الخطوة جاءت "تضامنًا مني لأجل مستقبل حضرموت وأهلها وتنفيذا لمخرجات اجتماع حلف قبائل حضرموت (أكبر تكتل قبلي بالمحافظة) ومؤتمر حضرموت الجامع (يجمع شخصيات من مختلف المكونات) السبت الماضي".

وكان حلف حضرموت والمؤتمر الجامع، أعلنا السبت، تعليق أعمال قياداتها في السلطة المحلية احتجاجا "تهميش" المحافظة الغنية بالنفط في المشاورات الجارية بالسعودية لتشكيل الحكومة الجديدة وفق "اتفاق الرياض".

وشددت على أن حضرموت أحق بإحدى الرئاسات الثلاث (في إشارة إلى المطالبة بمنصب رئيس الوزراء في الحكومة المرتقبة).

وحضرموت (تقع في إطار ما يعرف بالمحافظات الجنوبية) التي تعد كبرى محافظات اليمن مساحة، إذ تمثل ثلث مساحة البلاد، من المحافظات اليمنية الغنية بالثروة النفطية وتعمل بها عدد من الشركات النفطية.

وتأتي هذه التطورات في ظل الحراك التي ترعاه السعودية لتقريب وجهات النظر بين الحكومة والمجلس الانتقالي (يطالب بانفصال جنوب اليمني عن شماله)، لتنفيذ اتفاق الرياض المتعثر، وقف التوتر بين الطرفين في المحافظات الجنوبية.

وفي نوفمبر/تشرين ثان 2019، وقعت الحكومة و"الانتقالي" اتفاقا بالرياض، لحل الإشكالات بين الجانبين عقب سيطرة الأخير على عدن، لكنه لم يفلح في إنهاء الأزمة.

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