الأردن.. الصفدي ولازاريني يؤكدان استمرار حشد الدعم لـ"أونروا"

عمان/ ليث الجنيدي/الخليج 365

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، والمفوض العام لوكالة "أونروا" فيليب لازاريني، استمرار العمل على حشد الدعم السياسي والمالي، لتمكين الوكالة من الاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي.

جاء ذلك خلال لقائهما في مقر وزارة الخارجية الأردنية، بالعاصمة عمان، الإثنين، ضمن زيارة رسمية، غير محددة المدة، يجريها المسؤول الأممي للمملكة.

ووفق بيان لوزارة الخارجية الأردنية، تلقت الخليج 365 نسخة منه، استعرض الجانبان نتائج المؤتمر الوزاري الذي جرى الشهر الماضي، وأثمر عن تعهدات مالية لدعم "أونروا"، بلغت 130 مليون دولار.

Advertisements

كما بحثا، حسب المصدر ذاته، الخطوات المستقبلية للبناء على نتائج المؤتمر الدولي وضمان استمرار الدعم المالي اللازم للوكالة.

ولم تذكر الخارجية الأردنية في بيانها موعد وصول لازاريني للمملكة ومدة زيارته لها.

وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وهي: الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، وتقدم خدماتها حاليا لما مجموعه 5.4 ملايين لاجئ.

وتصاعدت حدة الأزمة المالية للوكالة الأممية، بعد وقف الولايات المتحدة دعمها السنوي المقدر بـ360 مليون دولار منذ 2018، بدعوى معارضتها لطريقة عمل الوكالة، التي تواجه انتقادات من جانب إسرائيل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.