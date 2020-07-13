شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد وحماية البيئة» توفر خدمة الدفع إلكترونياً لثلاث خدمات عن طريق «سداد» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الاثنين، عن توفير خدمة الدفع إلكترونيًا عن طريق خدمة سداد.

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وقالت الهيئة في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: حافظ على بيئتك ووقتك وسدد عن طريق سدد.. الآن الهيئة توفر خدمة الدفع إلكترونيا عن طريق سداد على كود الهيئة 192 للخدمات التالية:

– إصدار الرخص للأنشطة التجارية.

– الجزاءات والغرامات البيئية.

– خدمات الهيئة البيئية والأرصادية.