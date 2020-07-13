تأجيل فتح الكنائس المصرية حتى أغسطس

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وأشارت في إعلانها إلى استمرار غلق كنائس القاهرة والإسكندرية (إيبارشية البابا) وتأجيل عودة القداسات بها إلى يوم الاثنين ٣ اغسطس/ آب المقبل، لبدء الفتح التدريجي لخدمة القداسات.
وأعلنت اللجنة الدائمة للمجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية المصرية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، في 27 من الشهر الماضي، تأجيل فتح كنائس القاهرة والأسكندرية، بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، حتى منتصف يوليو/ تموز.
وذكرت اللجنة أنه تقرر تعليق الصلوات بشكل كامل بكل إيبارشيات الكرازة المرقسية يومي الأحد والجمعة، في إطار متابعة الوضع الصحي وانتشار جائحة فيروس كورونا، وقرارات رئيس مجلس الوزراء الأخيرة.
وخففت مصر قيود الحركة والتجمعات في السابع والعشرين من الشهر الماضي، حيث تم إلغاء حظر انتقال وتحرك المواطنين، وفتح دور العبادة، ونصت على أن تستقبل دور العبادة المصلين لأداء الشعائر الدينية، عدا صلاة الجمعة بالنسبة للمسلمين، والصلوات الرئيسية الجماعية، التي تحددها السلطات الدينية بالنسبة لغير المسلمين.
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