جامعة الدول العربية تكرم السيسي

ووافقت لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك، اليوم الإثنين، على مقترح الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، بتقديم درع العمل التنموي العربي هذا العام إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحسب موقع "البوابة نيوز"، المصري.
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وأشارت إلى أن الدرع منح للسيسي نظرا للجهود والانجازات التنموية الكبيرة التي يقودها داخل مصر.
وسبق وأن تم تقديم هذا الدرع في العام الماضي إلى الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية.
وجاء قرار منح السيسي درع العمل التنموي في ختام أعمال الدورة العادية الـ49 للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك أعمالها برئاسة أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
واستعرضت المنظمات العربية المتخصصة ومؤسسات العمل العربي المشترك أعضاء لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك رؤيتها في كيفية مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد على الاقتصاديات والمجتمعات العربية"، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات الهامة المرتبطة بتنسيق التعاون والتفاعل الإيجابي بين مؤسسات العمل العربي المشترك.
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