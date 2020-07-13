مصر... تحذير من تداول دواء مغشوش في الأسواق

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ووجهت الهيئة، بضبط وتحريز الكميات المتواجدة بالسوق المحلي والوحدات الحكومية، بعد اتخاذ كافة الإجراءات المخزنية، موضحة أن العبوات الأصلية من هذا المستحضر إنتاج شركة "راميدا" للصناعات الدوائية.
على جانب آخر، وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، باستكمال كافة الجوانب العلمية والفنية الخاصة بالمشروع القومي للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما لإقامته وفق المواصفات القياسية والمعايير الدولية.
كما وجه باشتراك أعرق الخبرات العالمية المتخصصة، بهدف امتلاك القدرة في هذا المجال الهام، مع وضع آلية فعالة لضمان تحقيق أعلى درجات الجودة.
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أغنى مليارديرات صناعة الدواء والأجهزة الطبية في العالم
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