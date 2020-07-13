شكرا لقرائتكم خبر عن «طباخ التمر».. «الزعاق» يتوقع ارتفاعاً شديداً في درجات الحرارة و سحب كاتمة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال الدكتور خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إن حمو الشمس يشتد على المسطحات المائية في الخليج والمحيط العربي مع دخول موسم مربعانية القيظ.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه في “تويتر” أن حمو الشمس ينتج عنه تشكلات سحابية خلال هذه الأيام، وتسمي بالسحب العكسية الكاتمة، بمشيئة الله.

وتابع دكتور خالد الزعاق أن هذه السحب تحمل الرطوبة، ويتزامن معها ارتفاع درجة الحرارة، وفيها ينضج التمر ولذلك تسمى “طباخ التمر”.