شكرا لقرائتكم خبر عن «استشاري» يحذر من وصفات وتركيبات علاجية «وهمية» تروج عبر مواقع التواصل (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذّر استشاري طب الأطفال والسكري في كلية الطب جامعة الملك عبد العزيز، عبد المعين الأغا، من اتباع الوصفات غير الطبية والتركيبات غير الرسمية التي يروج لها البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد “الأغا” أن التربح المالي هو الهدف الرئيسي من الترويج لتلك الوصفات، خاصة أن بعض مرضى السكري على استعداد لدفع أي مبالغ للتخلص من الحقن بالإنسولين، مشيرًا إلى أن بعض هؤلاء المروجين يبحثون عن الشهرة عن طريق نشر مقاطع مضللة عن فعالية التركيبات.

وشدّد الأغا في مداخلة هاتفية مع قناة “الإخبارية” على ضرورة ملاحقة مروجي تلك الوصفات قانونيًا للحيلولة دون انتشارها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واصفًا تلك التركيبات بأنها إشاعات طبية لا تستند إلى ركائز علمية لعلاج الأمراض.