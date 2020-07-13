شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الثلاثاء.. رياح نشطة وغبار يعيق الرؤية على عدة مناطق والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقعت الهيئة العامة للأرصاد، في التقرير اليومي عن حالة الطقس غدًا الثلاثاء، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، وحائل.
كذلك تمتد الحالة إلى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وعلى طول ساحل البحر الأحمر خاصة الطريق الساحلي (الليث- جازان).
في حين تكون السماء غائمة جزئياً على الأجزاء من شرق وشمال ووسط المملكة قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير.
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