رحلة جوية لإجلاء السوريين من أربيل إلى دمشق خلال أيام

أعلنت وزارة النقل السورية تسيير رحلة جوية لإجلاء السوريين العالقين في محافظة أربيل بشمال العراق "خلال الأيام القليلة القادمة".
وأوضحت الوزارة أن الرحلة ستكون على متن الخطوط الجوية السورية، ومن المقرر أن تقل 250 سوريا من العالقين في أربيل العراق، وستكون وجهتها مطار دمشق الدولي.
وأضافت الوزارة أنها ستعلن توقيت الرحلة "فور استكمال الإجراءات المطلوبة"
يذكر أن الحكومة السورية قررت في 13 مايو الماضي تعليق استقدام السوريين من الخارج، ضمن حزمة إجراءات احترازية لمواجهة كورونا.
وكانت آخر رحلة لاستقدام السوريين العالقين في الخارج وصلت من الهند يوم 21 من الشهر الماضي.
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