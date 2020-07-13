إعادة فرض تدابير العزل في مدينة طنجة المغربية جراء بؤر لكوفيد-19

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية قررت السلطات المغربية إعادة فرض تدابير العزل الصحي في مدينة طنجة شمال المملكة اعتبارا من الاثنين "عقب تسجيل بؤر جديدة لوباء كوفيد-19 بالمدينة"، بحسب بيان لوزارة الداخلية. وقال البيان "تقرر توسيع المجال الجغرافي المستهدف بالقيود والإجراءات المشددة (...) ليشمل كافة المجال الترابي لمدينة طنجة، ابتداء من يوم الاثنين 13 تموز/يوليو"، بعدما أعلن فرضها ليل الأحد الاثنين على أحياء في المدينة.

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