بالصور: ستراتا من هياكل الطائرات إلى معدات الحماية الشخصية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تسعى شركة ستراتا للتصنيع، التي تنتج أجزاء هياكل الطائرات، للمساهمة كلاعب رئيسي في جهود أبوظبي لتنويع مواردها لتشمل التصنيع عالي التقنية، بحسب تقرير لـ«رويترز».

قبل عقد من الزمان أسست مبادلة للاستثمار شركة «ستراتا»، في مدينة العين، وهي تطمح إلى أن تكون ضمن أكبر ثلاثة لاعبين في قطاع المواد المركبة المتطورة.

وفازت الشركة بعقود من «إيرباص»، و«بوينج»، لتوريد قطع غيار للطائرات عريضة البدن، مثل تلك التي طلبتها شركة الاتحاد للطيران في أبوظبي بأعداد كبيرة.

ولكن في ظل أزمة الطيران بسبب جائحة كورونا، تسعى «ستراتا» إلى إنتاج معدات غير مكونات الطائرات، وبدأ بمعدات الحماية الشخصية التي يزداد الطلب عليها بسبب فيروس كورونا.



وبدأت «ستراتا» تصنيع كمامات «إن95» بالشراكة مع «هانيويل» لمصلحة كيانات في أبوظبي بصورة مبدئية.

وقال إسماعيل علي عبدالله الرئيس التنفيذي للشركة، لرويترز: نحن شركة تتسم بالمهارة، نريد أن نضمن مواكبة للمستقبل عن قرب، ونريد أن نضمن وجود فرص في الأسواق المتداخلة معنا.



وبدأت «ستراتا» نشاطها في عام 2009 في إطار جهود تنويع الاقتصاد ودعم توظيف المواطنين في بلد معظم سكانه من الأجانب. ويمثل الإماراتيون 60% من القوة العاملة، والنساء هن الأغلبية.



وتصنع «ستراتا» أجزاء لطائرات «إيرباص إيه 330»، و«إيه 350» و«بوينج 787» و«بوينج 777 إكس» التي ستنتج مستقبلاً. وألغي خط آخر لأجزاء الطائرة «إيه 380» بعد أن توقفت «إيرباص» عن إنتاج الطائرة العملاقة.

وتسعى «ستراتا» إلى تجديد عقودها مع «إيرباص» و«بوينج»، وهي تجري محادثات مع صانع الطائرات السويسري بيلاتوس. وحذر عبدالله من أن صانعي الطائرات قد يقلصون التعاملات مع الموردين مع تباطؤ إنتاجهم بسبب الجائحة، لكنه أصر على أنه ثمة مستقبلاً «لستراتا» في صناعة الطيران. وقال «صناعتنا ليست قصيرة أو متوسطة المدى.. أسس الصناعة قوية للغاية على المدى الطويل». (رويترز)