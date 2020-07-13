إطلاق دليل إعداد سياسات القطاع الاجتماعي في أبوظبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدرت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، متمثلة في قطاع التنمية المجتمعية، دليل إعداد السياسات الحكومية في القطاع الاجتماعي؛ لضمان تعزيز تطلعات واحتياجات كافة أفراد المجتمع، من أجل الحرص على رفاههم الاجتماعي.

يهدف الدليل إلى توفير نقطة انطلاق لصانعي السياسات، وتزويدهم بمقاربة واضحة وأمثلة وأدوات ونماذج يُنصح باعتمادها خلال عملية وضع السياسات، والمحافظة على اتساق وتوحيد جهود صنع السياسات في الإمارة، مع تعزيز مواءمة السياسات الاجتماعية مع متطلبات أجندة القطاع الاجتماعي على المستوى الاتحادي والمستوى المحلي.

وقالت الدكتورة بشرى الملا، المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية في الدائرة، إن هذا الدليل يرسم خريطة طريق تصميم السياسات لمختلف الجهات بالقطاع الاجتماعي في الإمارة، بما يضمن تنمية المجتمع وتوفير الحياة الكريمة في مختلف نواحي الحياة؛ لبناء جيل واعد يُسهم بشكل فعال في مواصلة خدمة الوطن والمجتمع.

ويغطي الدليل 7 محاور في القطاع الاجتماعي، وهي: المساعدة الاجتماعية، والضمان الاجتماعي، والتلاحم الأسري، والدمج الاجتماعي، والرياضة والترفيه، والمشاركة المجتمعية والتطوع، والهوية الوطنية، وهناك بعض الخصائص الأساسية الواجب توافرها في السياسات، وتشمل على سبيل المثال الوضوح، واستشراف المستقبل، والشمولية، والدقة، وقابلية القياس، وأن تكون قائمة على الأدلة، بحيث تُسهم السياسات في معالجة التحديات المختلفة، ودعم المستفيدين من الخدمات بالقطاع الاجتماعي من الفئات المختلفة في المجتمع، كالأسر، والشباب، وأصحاب الهمم، وكبار السن، والأيتام، ومجهولي النسب.

(وام)