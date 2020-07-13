قسطرة قلبية ناجحة لسميرة توفيق في أبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عماد الدين خليل

خضعت الفنانة القديرة سميرة توفيق لعملية قسطرة في القلب بمستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي كُللت بالنجاح، واستقرت حالتها الصحية بعد إجرائها العديد من الفحوص الطبية منذ فترة وجودها في المستشفى.

ورفعت ابنة شقيقتها لينا رضوان الشكر إلى الإمارات، وإلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، على الرعاية الصحية التي تلقتها الفنانة منذ وجودها في المستشفى وتقديم كل الدعم الصحي لها.

وأكدت رضوان استقرار حالة الفنانة الصحية حالياً داخل المستشفى، متوجهة بالشكر للقيادة الرشيدة على ترحابها وكرمها وتكفلها بعلاج الفنانة، قائلة: «أنتم من ميزكم الله بخصالكم المنفردة المتفردة، فبكم ومعكم اليوم الإمارات منارة تطور وجهد ومجهود وعلم ومعرفة، وإصرار على أن لامستم الفضاء، حفظكم الله جميعاً».

وثمنت الجهد الكبير التي قدمته الإمارات والتسهيلات في استقبال الفنانة ودخولها المستشفى في أبوظبي، مع مرعاة كل التدابير والإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامتها في ظل تفشي فيروس «كورونا».