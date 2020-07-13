وأفاد مراسل "سبوتنيك" في محافظة الحسكة بأن سكان بلدة (ذبانة) والقرى المحيطة بها في ريف القامشلي شمال شرقي الحسكة احتشدوا ضمن تظاهرة طالبوا خلالها بخروج قوات الاحتلال من الأراضي السورية وأحرقوا العلم الأمريكي، ورفعوا أعلام الجمهورية العربية السورية وصور الرئيس بشار الأسد، كما أدوا التحيات للجيش الروسي الصديق. وتشهد المظاهرات الشعبية في منطقة الجزيرة السورية تزايدا كبيرا مع حرق المواطنون السوريون للأعلام الأمريكية رفضاً لـ "قوات الاحتلال الأمريكي" وممارساتها العدوانية وتنديداً بما يسمى قانون "قيصر". Advertisements Attia Al-Attia / اتساع رقعة الاحتجاجات الرافضة لوجود الجيش الأمريكي شرق سوريا اتساع رقعة الاحتجاجات الرافضة لوجود الجيش الأمريكي شرق سوريا وكانت قرى طرطب وخربة عمو وحامو وتل عودة وبوير البوعاصي في منطقة القامشلي قد شهدت خلال الأيام الماضية تجمعات استنكرت الفصل الجديد من الحرب العدوانية على السوريين ودولتهم والمتمثل بوجهها الاقتصادي (قانون قيصر).

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كانت هذه تفاصيل خبر اتساع رقعة الاحتجاجات الرافضة لوجود الجيش الأمريكي شرقي سوريا... فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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