الإرياني: الحوثيون ينفذون الإملاءات الإيرانية بالهجوم على السعودية

وعبر الإرياني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، عن إدانة الحكومة اليمنية لهذه الهجمات، "التي تستهدف بشكل متعمد المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة (إيرانية الصنع)، مؤكدة مضيها في التصعيد تنفيذا للإملاءات الإيرانية وأنها آلة قتل وتدمير ولا تفقه لغة السلام".

وأضاف "أن النظام الإيراني وأداته في اليمن – في إشارة إلى الحوثيين – ماض في تصعيد وتيرة الحرب وإجهاض جهود التهدئة، التي تبذلها الأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة وفقا للمرجعيات الثلاث، يأتي امتدادا لأجندتها التخريبية في كامل المنطقة ومساعيها لتهديد الأمن والسلم الدوليين".

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وأشار الوزير اليمني، إلى أن استمرار "تقاعس" المجتمع الدولي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، تجاه ما وصفها بـ"الأنشطة التخريبية لنظام ايران وعدم اتخاذ خطوات حاسمة لقطع ذراعها في اليمن"، ستكون له نتائج وخيمة على أمن واستقرار اليمن والمنطقة والعالم.

وأعلنت قوات التحالف العربي في اليمن، اليوم الإثنين، اعتراضها لـ 4 صواريخ باليستية و7 طائرات مسيرة، أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة العربية السعودية.