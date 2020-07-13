اليمن... وفاة وزير يمني سابق بفيروس كورونا

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ووفقا لوسائل إعلام يمنية، فإن اللوزي البالغ من العمر 68 عاما، توفي في أحد مشافي القاهرة، بعد صراع مع المرض إثر إصابته بفيروس كورونا

وشغل اللوزي، عدة مناصب حكومية في اليمن، أهمها حقيبة وزارة الإعلام اليمنية لمرتين، وزير للثقافة، سفير لبلاده لدى الأردن، وعضو في مجلس الشورى.

وأشاد رئيس الجمهورية بمناقب الفقيد اللوزي الوطنية والنضالية، التي جسدها خلال مشوار حياته الحافل بالعطاء من خلال تقلده عدداً من المناصب القيادية، مشيراً الى عطاءاته الإبداعية الأدبية والثقافية، مؤكداً أن رحيله يشكل خسارة كبيرة على الوطن.

كما نعى رئيس الحكومة اليمنية، معين عبدالملك، الوزير اللوزي، مؤكدا أن رحيله فاجعة وخسارة لشخصية وطنية لها تاريخ حافل بالعمل الثقافي والإعلامي والسياسي، طبقا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية سبأ.