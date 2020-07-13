جليك: لا يمكن لماكرون التغطية على المقابر الجماعية بليبيا

أنقرة/ الخليج 365
أكد المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر جليك أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لا يمكنه التغطية على المقابر الجماعية عبر استهداف دعم الرئيس رجب طيب أردوغان للحكومة الليبية.
وقال جليك في تصريحات صحفية، الإثنين: "لا يمكن للرئيس الفرنسي التغطية على المقابر الجماعية عبر استهداف دعم رئيسنا لحكومة السراج الشرعية".وارتكبت ميليشيا حفتر وقوات موالية لها، بحسب مصادر ليبية رسمية، جرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية، وإبادة جماعية، في الفترة ما بين 4 أبريل/نيسان 2019 و 5 يونيو/حزيران 2020.
كما ارتكبت تلك الميليشيات جرائم أخرى مثل الاختطاف الإخفاء القسري، والتعذيب، وإجبار عشرات الآلاف من السكان على النزوح من بيوتهم.
ومؤخرا، حقق الجيش الليبي انتصارات أبرزها تحرير كامل الحدود الإدارية لطرابلس، وترهونة، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي.
وشنت مليشيا حفتر، بدعم من دول عربية وأوروبية، عدوانا على طرابلس، انطلاقا من 4 أبريل/ نيسان 2019، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار واسع.
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