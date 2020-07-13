اليمن.. "أوكسفام" تدين مقتل 10 مدنيين في غارة للتحالف

اليمن /الخليج 365

أدانت منظمة أوكسفام الدولية الإنسانية، الإثنين، مقتل 10 مدنيين بغارة للتحالف العربي في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

وقال مكتب المنظمة باليمن في تدوينة عبر صفحته بفيسبوك: "تُدين أوكسفام بشدة الغارة الجوية التي شنتها طائرات التحالف في محافظة حجة، يوم أمس، والتي أودت بحياة 10 مدنيين بينهم 4 أطفال".

ودعت المنظمة جميع الأطراف المتحاربة إلى الاستجابة لدعوة الأمم المتحدة التي أطلقت مؤخرا لوقف إطلاق النار.

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والأحد، اتهمت جماعة الحوثي التحالف العربي بقتل 6 نساء و4 أطفال بغارة جوية في محافظة حجة (قرب الحدود السعودية).

ولم يصدر تعليق من قبل التحالف العربي حول ذلك حتى الآن، غير أنه سبق أن شدد حرصه على تجنب استهداف المدنيين والمرافق المدنية باليمن.

ويزيد من تعقيدات النزاع اليمني، أنه له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/ آذار 2015 ينفذ تحالف عربي، بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن، دعمًا للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.ومنظمة أوكسفام هي اتحاد دولي للمنظمات الخيرية التي تركز على تخفيف حدة الفقر في العالم، تأسست في أكسفورد بالولايات المتحدة عام 1942 على يد مجموعة من الناشطين الاجتماعيين. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.