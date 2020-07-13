الجزائر وروسيا تشددان على ضرورة حل أزمة ليبيا سياسياً

الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الخليج 365

شددت الجزائر وروسيا، الإثنين، على ضرورة الدفع نحو الحل السياسي في ليبيا، عبر تكثيف التشاور، لضمان وحدة ليبيا الترابية وسيادتها الوطنية.



جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، نقل فحواه بيان للرئاسة الجزائرية.



وأوضح البيان أن "الرئيسين قررا تكثيف التشاور الدائم حول ليبيا، لتسهيل إحلال السلم والأمن في هذا البلد الشقيق، في إطار حل سياسي يضمن وحدة ليبيا الترابية وسيادتها الوطنية".



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ووفق البيان، قبل الرئيس الجزائري دعوة من نظيره الروسي، لزيارة موسكو، على أن يحدد موعدها لاحقا.



وفي وقت سابق الإثنين، جدد الرئيس الجزائري في مقابلة مع صحيفة "لوبينيون" الفرنسية (خاصة)، عرض بلاده احتضان حوار بين فرقاء الأزمة الليبية، داعيا إلى الالتزام بمسار سياسي، وفق خارطة طريق تنتهي بإجراء انتخابات، في مدة أقصاها ثلاث سنوات.



وشنت مليشيا حفتر، بدعم من دول عربية وأوروبية، عدوانا على طرابلس في 4 أبريل/ نيسان 2019، أسقط قتلى وجرحى مدنيين، بجانب دمار واسع، قبل أن تتكبد المليشيا خسائر واسعة، وسط دعوات للحوار والحل السياسي للأزمة المتفاقمة منذ سنوات.

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