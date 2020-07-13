"الانتقالي" باليمن: سنتخذ ما نراه مناسبا لصرف رواتب العسكريين

عدن/ الخليج 365

قال المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيا، الإثنين، إنه سيتخذ "ما يراه مناسبا" لضمان صرف رواتب منتسبي الجيش والشرطة بالمحافظات الجنوبية، والمتوقفة منذ 4 أشهر، على خلفية إعلان المجلس "حكما ذاتيا" بتلك المحافظات.

جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس الانتقالي، اطلع عليه مراسل الخليج 365.

وقال المجلس: "أمام تعنت الحكومة وحتى لاتصل الأمور إلى مالا يحمد عقباه، فإن الإدارة الذاتية وانطلاقاً من مسؤوليتها وواجبها ستكون مضطرة إلى اتخاذ ما يلزم من التدابير لحصول أفراد القوات المسلحة والأمن (الشرطة) الجنوبية على حقهم في الراتب كاملاً غير منقوص، (لم يحدد ماهي التدابير)".

والمحافظات الجنوبية المعنية، هي عدن ولحج وأبين والضالع.

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وأضاف: "يعد تعنت الحكومة سلوكاً مشيناً وغير إنساني، تجاه هذه الفئة من الشعب صانعة الانتصارات، ومن كان لها دور حاسم في تحرير الجنوب".

وأشار البيان إلى أن عدم صرف رواتب هؤلاء لمدة 4 أشهر متتالية، قد أضر بهذه الفئة أيما أضرار، في حين لا زالت "تقدم التضحيات الجسام في مختلف الجبهات".

وفي 13 يونيو/ حزيران الماضي، استولى المجلس الانتقالي على 8 حاويات تحمل 80 مليار ريال خاصة بالبنك المركزي اليمني كانت في طريقها من ميناء عدن (جنوب)، إلى مقر البنك بالمدينة ذاتها.

وينفذ آلاف من منتسبي الجيش والشرطة ممكن هم في الخدمة ومن هم على التقاعد، اعتصامًا مفتوحًا منذ الأسبوع الماضي، أمام مقر قوات التحالف السعودي الإماراتي، للمطالبة بصرف رواتبهم.

وأعلن المجلس الانتقالي في 26 أبريل/ نيسان الماضي، "حكما ذاتيا" في محافظات جنوبي اليمن، وهو ما قوبل برفض محلي وعربي ودولي، وزاد حدة توتر العلاقات مع الحكومة الشرعية.

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