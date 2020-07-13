فلسطين.. استثناء المحال الصغيرة من "إغلاق كورونا"

رام الله/ أحمد سمير/الخليج 365
أعلنت الحكومة الفلسطينية، الإثنين، استثناء المحال التجارية الصغيرة من الإغلاق المفروض بعدة محافظات، ضمن تدابير مكافحة فيروس كورونا.
وقال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينة، إبراهيم ملحم، في تصريحات صحفية: "رئيس الحكومة محمد اشتية، قرر استثناء المنشآت والمحال التجارية الصغيرة، من قرار الإغلاق".
وأضاف ملحم: "القرار تم اتخاذه بالتشاور مع الغرف التجارية، وجمعيات رجال الأعمال، في محافظات الخليل وبيت لحم ورام الله والبيرة ونابلس، إضافةً لأعضاء لجنة الطوارئ الوطنية".
وأكد على "استمرار إغلاق صالات الأفراح، وبيوت العزاء، والمطاعم، والمقاهي، والنوادي الرياضية، بتلك المحافظات، ومراقبة الالتزام بالإجراءات الوقائية".
ومنذ مطلع يوليو/تموز الحالي، تفرض فلسطين حالة الإغلاق بعدة محافظات للتصدي لكورونا، قبل أن تعلن، الأحد، تمديدها 4 أيام، بمحافظات رام الله والبيرة ونابلس والخليل وبيت لحم.
والإثنين، نظم أصحاب محلات تجارية في محافظتي رام الله والخليل، وقفات للمطالبة بالسماح لهم بالعودة لمزاولة أنشطتهم التجارية، في ظل "تردي الأوضاع الاقتصادية".
وحتى مساء الإثنين، بلغت إصابات كورونا في فلسطين 7 آلاف و441 إصابة بكورونا، بينها 41 وفاة، و1258 حالة تعاف، بما يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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