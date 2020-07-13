مصر.. وفاة الصحفي المعارض محمد منير

إسطنبول/ الخليج 365

توفي الصحفي المصري المعارض، محمد منير (65 عاما)، الإثنين، بعد تدهور حالته الصحية بمستشفى العجوزة غربي القاهرة، عقب 10 أيام من إطلاق سراحه إثر اتهامات نفاها بـ"نشر أخبار كاذبة".

وأعلنت نقابة الصحفيين المصرية، اليوم، وفاة منير، دون تفاصيل عن سبب الوفاة.

وقال سعد عبد الحفيظ عضو مجلس النقابة، في تصريح لموقع "درب": "عرفت من حازم منير شقيق الفقيد، أن الكاتب الراحل تعرض لمشكلة في التنفس صباح اليوم، ومشكلة في عضلة القلب، ثم توفي منذ نصف ساعة في مستشفى العجوزة".

ووفق تقارير صحفية، فإن وفاة منير جاءت إثر إصابته بفيروس كورونا أو الاشتباه في ذلك وحجزه للعلاج، فيما لم يصدر على الفور بيان من أسرته، يؤكد ذلك.

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وتأتي وفاة منير، بعد 10 أيام من إطلاق سراحه على ذمة تحقيقات مرتبطة بتهم نفاها حول "نشر أخبار كاذبة".

وفي هذا الصدد، قالت صحيفة "المصري اليوم" الخاصة، إن "الكاتب الصحفي، محمد منير، توفي اليوم، بعد فترة وجيزة من إخلاء سبيله بدون ضمانات، وحتى الآن لم يتم الإعلان عن موعد الجنازة أو مكان الدفن".

ووفق المصدر ذاته، "في 2 يوليو/ تموز الجاري، أخلت نيابة أمن الدولة العليا سبيل الكاتب الصحفي محمد منير دون ضمانات، وغادر مستشفي ليمان سجن طرة (جنوبي القاهرة) والتي نقل لها آنذاك، لمعاناته من بعض الأمراض".

ومنير صحفي يساري ومعارض بارز، وأحد رموز تيار الاستقلال بنقابة الصحفيين، وله مقالات في أكثر من وسيلة إعلامية بمصر وخارجها.

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