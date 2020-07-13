الثلاثاء.. السودان يستأنف الرحلات الجوية مع 3 دول

الخرطوم/ عادل عبد الرحيم / الخليج 365

أعلن السودان، استئناف الرحلات الجوية مع تركيا ومصر والإمارات، اعتبارا من الثلاثاء، بعد توقفها لنحو 4 أشهر، جراء تفشي فيروس كورونا.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية، الإثنين، أن "شركات الطيران السودانية بدر وتاركو، والخطوط التركية، والمصرية للطيران، وفلاي دبي، ستباشر رحلاتها من وإلى مطار الخرطوم الدولي بدايةً من الثلاثاء".

وأضافت الوكالة، أن "استئناف الرحلات مع الدول الثلاثة يأتي تنفيذا لقرار سلطة الطيران المدني السودانية، والقاضي بفتح المطار جزئيا أمام استئناف الرحلات معها".

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ونقلت الوكالة عن مدير شركة مطار الخرطوم، عصام الدين أحمد، قوله إن "المطار جاهز لاستقبال الرحلات الجوية القادمة من تلك الدول مع الالتزام بالإجراءات الصحية المطلوبة".

ومنتصف/مارس آذار الماضي، أغلق السودان مطاراته أمام الرحلات الجوية الدولية، في إطار تدابير مكافحة الفيروس.

ووفق آخر حصيلة، بلغت إصابات كورونا في السودان 10 آلاف و316، بينها 657 وفاة، و5 آلاف و403 حالات تعاف.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.