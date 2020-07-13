المغرب.. إغلاق طنجة إثر ارتفاع إصابات كورونا

الرباط/ خالد مجدوب/الخليج 365

قررت السلطات المغربية، الإثنين، تعليق خدمات النقل العمومي، سواء الطرقي أو السككي، من وإلى مدينة طنجة (أقصى شمال بلاد)، للحد من تفشي فيروس كورونا.

وقالت الداخلية المغربية، في بيان، إنها "قررت تشديد المراقبة من أجل حث المواطنات والمواطنين على ملازمة منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى".

ويشترط التنقل داخل طنجة باستصدار رخصة للتنقل الاستثنائي من السلطة المحلية، بحسب البيان.

وتأتي هذه الإجراءات، عقب ظهور بؤرة جديدة لكورونا في المدينة.

وسجلت طنجة 2966 حالة من إجمالي عدد الإصابات، حسب إحصاءات وزارة الصحة.

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وتشكل هذه الإصابات خمس إجمالي الإصابات بالبلاد.

وبحسب تقارير إعلامية، فقد تم تسجيل عدد من الإصابات في بعض المصانع، وهو ما ساهم في رفع النسبة في طنجة.



وقررت السلطات المغربية، تخفيف إجراءات الحجر الصحي بمختلف مناطق البلاد باستثناء 4 أقاليم (طنجة-أصيلة، ومراكش، والعرائش والقنيطرة)، منذ 25 يونيو/حزيران.

والأحد الماضي، قررت السلطات، فرض حجر صحي على مدينة آسفي (غرب)، إثر تسجيل نحو 500 إصابة، أغلبها في مصنع تعليب أسماك.

وحتى صباح الاثنين، سجل المغرب 15ألفا و821 إصابة بكورونا، بينها 253 وفاة و 9410 حالة تعاف.





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