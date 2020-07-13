الإتحاد .. ومعسكر أبها (!!)

• لايجب أن يتوقف الإتحاديون عند معسكر إعدادي دون النظر لإعتباراتمعينة من أبرزها تلك الإشكالات التي حصلت ومازال بعضها يؤرق موقف ( النادي ) وسأذكر البعض منها حتى يقف المتابع للمشهد على حقائق وتفاصيل يفترض عدم حدوثها لو كان هناك عمل إداري مقنع ومنظم ومسؤول .

أولاً ــ عملية إختيار المعسكر ومقر البعثة وتجهيزات العمل الفني ( كانت جميعها متدنية جداً ) وأغلب اللاعبين أبدوا إمتعاضهم منها وتحدثوا مع الإدارة في حينه! وقبل إعتماد قرار العودة لإستكمال المعسكر في جدة يتدخل سمو سيدي أمير منطقة عسير ( حفظه الله ) ويعيد البعثة لمقرات فاخرة وينهض بسوء الإختيار للنادي في وضح النهار لتنتهي بهذا التدخل السامي الكريم أولى إشكالات البعثة وأبرزها طبعاً .

• ثانياً ــ إشكالية خروج النجم الدولي الخلوق فهد المولد من معسكر الفريق ( وهو خطأ إعترف به اللاعب نفسه ) ولكن موقف النادي منها كان ( مثيراً للشفقه ) حين أصدرت بحقه بيان غريب النهج هدفه التصعيد وإثارة الرأي العام ضد أهم نجم إتحادي والأسوأ وصولها لمرحلة إنكار لمستحقاته للأسف! , بدلاً من أسلوب الإحتواء وإغلاق الموضوع بهدوء وجلسه تفاهم مغلقه بعيدة عن الإعلام والجماهير كماتفعل الإدارات المحترفة وبالتالي غادر اللاعب ليبدأ مشوار حفظ حقوقه ( وحيداً ) مع شخصية إعتباريه نافذه وحينما إطمئن على مستقبله ومستحقاته عاد وإعتذر بكل خلق رياضي لكافة الجماهير وللجميع كما شاهدنا وقرأنا مؤخراً .

• في هذه الجزئية أود التنوية بأن قضية فهد المولد لم يساهم في حلها أي لاعب إتحادي ممّن يحظون بشوية معرفات يكتبون ( الأكاذيب ) لتحسين صورة نجم أو إداري أو مسؤول! بل لم يكن لأي جهة تدخل بالموضوع وكل ماكُتب مجرد تكهنات وإعجابات مشجعين لنجوم مالهم علاقة بالموضوع! والمحزن أكثر أن هناك إعلاميين تداخلوا وكتبوا مقالات وتغريدات وهم لايعلمون أنهم ( لايعلمون ) وش السالفه .. مجرّد : خشوني لاتنسوني!

ـ ثالثاً ــ الموافقة على إنخراط اللاعب عبدالمجيد السواط لمعسكر نادي الإتحاد وخروجه بسنابات خاصة منشورة على حساب النادي الرسمي دون إلمام بأهمية الموضوع وتبعاته على النادي هذا الأخير الذي قد يتعرض لعقوبات بسبب هذه التصرفات الخاطئة النابعة من ( جهل إداري وإعلامي ــ فاضح ) حيث أن نادي التعاون وحسب أنظمة الفيفا المبلغه للإتحادات الأهلية على خلفية جائحة كورونا ــ فعّل بند التمديد ــ الملزم بين الطرفين!

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ـ الغريب أن نادي الإتحاد إستقبلوا اللاعب وهم يعلمون أنه لن يكمل معهم مباريات الموسم المتبقية! وهذه فيها إصرار على المخالفة وتوريط النادي بعقوبات قد تصل لمنع النادي من التسجيل .. للأسف!

• كل هذه الأمور تحدث ومازال هناك من يتحدث عن الإنضباطية وفرض النظام وعمليات تضليل وتعتيم على مخالفات وجهل إداري بلا حدود ( والله المستعان ) .

• المعسكر فنياً نستطيع القول بأنه معقول جداً مع تنفيذ اللاعبين للحصص المطلوبة منهم وبلاشك هو أكثر إشراقاً بعودة النجم الدولي وكابتن الفريق فهد المولد لبيته وبين إخوانه وزملائه .. ولكن من النواحي الإدارية إستعرضت حقائق أعلاه يتمترس حولها بعض الإعلاميين متواضعي الإمكانات مهنياً وفكرياً ويتناولونها بطريقة المؤامرةوالتبريرات السوداء التي تؤكد عدم حرصهم عن الكيان وحمايته من الجهل الذي يقبع داخله!

• أمنياتي بالتوفيق لفهد المولد ورفاقه .. دمتم بخير .