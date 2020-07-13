عمومية المحترفين تجتمع الخميس

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعقد رابطة المحترفين، في الخامسة مساء الخميس المقبل، اجتماع الجمعية العمومية العادي رقم 1 لسنة 2020، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. وسيتم خلال الاجتماع اعتماد التعديلات السنوية على النظام الأساسي للرابطة، والاطلاع على تقارير نشاط الرابطة والخطة الاستراتيجية. ومن المقرر كذلك التصديق على البيانات المالية والميزانية للموسم الرياضي 2019-2020، بالإضافة إلى اعتماد آلية توزيعات عوائد الرابطة على أعضاء الجمعية العمومية للموسمين 2019-2020 و2020-2021.

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