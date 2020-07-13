الموت يغيب زيندزي الابنة الصغرى لنيلسون مانديلا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توفيت زيندزي مانديلا، الابنة الصغرى لرئيس جنوب إفريقيا الراحل نيلسون مانديلا، الاثنين، عن 59 عاماً في أحد مستشفيات جوهانسبورج، بحسب مصادر رسمية، ولم تكشف أسباب الوفاة.

وقدم رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا في بيان «أحر التعازي لاسرة مانديلا»، معرباً عن «حزنه العميق لنبأ وفاة زيندزي مانديلا».

وأشاد الرئيس بـ«مناضلة سياسية شجاعة» شاركت في الذراع المسلحة لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي، رأس الحربة في مكافحة نظام الفصل العنصري الذي سقط رسمياً في 1994 في جنوب إفريقيا.

وتابع رامافوزا، العضو في الحزب الحاكم في جنوب إفريقيا منذ 1994: «زيندزي مانديلا كانت مشهورة في البلاد والعالم. وطوال سنوات نضالنا جعلت العالم يدرك ظلم نظام التمييز العنصري، وتصميمنا الثابت في معركتنا من أجل الحرية».

من جهته، أعلن ديسموند توتو في بيان نشرته مؤسسته «طوال فترة سجنه (مانديلا) التي استمرت 27 عاماً (1963-1990) أدت أسرته، زوجته ويني مانديلا وابنتاهما زيندزي وزيناني، دوراً محورياً لتجسيد الإنسانية، وثبات المعركة ضد الفصل العنصري».