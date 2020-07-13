تيسلا تنضم إلى الـ 10 الكبار.. سهم إيلون ماسك يحلّق



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجل سهم تيسلا أعلى مستوى له على الإطلاق في تداولات الاثنين وقفز قرابة 15% مخترقاً مستوى 1790 دولاراً، حيث يواصل المستثمرون التهافت على أسهم شركة صناعة السيارات الكهربائية التي يقودها رائد الأعمال إيلون ماسك. ومع ارتفاع تقييم الشركة، تتزايد التكهنات بأنها ستنضم قريباً إلى مؤشر «إس أند بي 500» الأوسع نطاقاً.

وارتفعت القيمة السوقية لشركة تيسلا إلى 327 مليار دولار، ما يجعلها عاشر أكبر شركة في الولايات المتحدة من حيث القيمة السوقية، متفوقة على «بروكتير أند جامبل».

وبعد الإغلاق على مستويات قياسية يوم الجمعة، والارتفاع الكبير الاثنين، يكون السهم قد ارتفع 300% منذ بداية العام. وفي وقت سابق من شهر يوليو/تموز الحالي، تجاوزت قيمة تيسلا قيمة شركة تويوتا لتصبح أكبر صانع سيارات في العالم من حيث القيمة السوقية.

وارتفع السهم أكثر من 55% منذ مطلع يوليو فقط، بعد أن تجاوزت الشركة بسهولة التقديرات الخاصة بعدد السيارات التي سلمتها في الربع الثاني، حيث سلمت حوالي 90650 سيارة مقارنة بتقديرات لم تتجاوز 72000.

ويعتقد المستثمرون حالياً أن الشركة يمكن أن تسجل أرباحاً للربع الرابع على التوالي عندما تعلن نتائجها يوم 22 يوليو/ تموز الجاري، ما يعزز احتمالات إدراجها على مؤشر «إس أند بي 500».