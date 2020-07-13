شكرا لقرائتكم خبر عن حريق مركبة خلف لامسي بلازا دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد ياسين شب حريق بمركبة خلف مركز لامسي بلازا في دبي، ونجحت فرق الدفاع المدني في إخماد الحريق خلال دقائق حسب مصدر من الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي.

وأفاد المصدر بأن فرقة من مركز الكرامة انتقلت إلى موقع الحادث، فور تلقي بلاغ الساعة 11:53 صباح الاثنين يفيد بنشوب حريق في مركبة خلف مركز لامسي للتسوق، وتمكنت الفرقة من الوصول إلى موقع البلاغ خلال 3 دقائق، وعلى الفور باشرت إخماد الحريق الذي لم يسفر عن أي إصابات.

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