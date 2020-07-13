شكرا لقرائتكم خبر عن حملة للحد من ظاهرة الباعة المتجولين في العين والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نفذت بلدية مدينة العين حملة للحد من ظاهرة البيع في الأماكن العامة من دون تصريح في مناطق القطاع الجنوبي «الوقن والقوع والظاهرة وبوكرية والعراد».
وتضمنت الحملة زيارات ميدانية، وتوزيع منشورات توضح المخالفات والغرامات المترتبة على الباعة المتجولين، إضافة إلى توعية سكان القطاع بمخاطر الشراء من الباعة المتجولين والتعامل معهم.
وقال سالم الخزع العامري رئيس قسم الفعاليات والأنشطة بالبلدية: إن هذه الحملة تهدف إلى الحد من البيع في الأماكن العامة من دون تصريح، إلى جانب التأكد من التزام الباعة المرخصين بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية عند البيع.
ودعت البلدية أفراد المجتمع إلى التعاون في حال تم رصد مثل هذه الممارسات من خلال الإبلاغ عبر رقم اتصال حكومة أبوظبي 800555، وعدم التعامل مع الباعة المتجولين في الأماكن العامة بدون تصريح.
(وام)
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