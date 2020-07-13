«دلما مول» يفتح أبوابه بتدابير وقائية

أعلن «دلما مول» إعادة افتتاح المول رسمياً للزوار، مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة، إضافة إلى البروتوكولات الحكومية، ووضع استراتيجية لمنح الزوار تجربة تسوق آمنة مع افتتاح المول بكامل طاقته.

كما أعلن «دلما مول» أيضاً، عن توجيهات جديدة لخدمة العملاء في إطار برنامج مكافحة فيروس «كوفيد ـ 19»: «نحن نهتم»، حيث ستعمل تلك التوجيهات الجديدة على بناء ثقة العملاء والحفاظ على معايير السلامة الملموسة.

وبموجب هذا النظام الجديد، سيتم اتخاذ الإجراءات الوقائية اليومية، إلى جانب التدريبات المكثفة لموظفي المركز التجاري والأمن. وتشمل بعض التدابير:

*يجب على جميع العملاء وموظفي المتاجر وموظفي مكتب خدمة العملاء في «دلما مول»، اجتياز اختبار الفحص الحراري قبل دخول المول.

*تركيب بوابات التعقيم عند مداخل موظفي المول، وموظفي متاجر التجزئة والعملاء.

*اتباع برنامج التعقيم اليومي.

*أي عمليات توصيل من المطاعم في المول ستتبع عملية تعقيم صارمة.

وإضافة إلى توجيهات خدمة العملاء الجديدة للمركز التجاري، كانت هناك مبادرة رئيسية أخرى في إطار استراتيجية إعادة الافتتاح. ويهدف هذا الجزء من الخطة إلى السماح لشركاء التجزئة والموظفين بالتحضير لتوفير تسوق آمن للزوار. وقد ساعد ذلك أيضاً على استقرار المعايير في جميع المتاجر التي يشتهر بها «دلما مول». وكجزء من إدارة شركاء التجزئة، تكفل المركز التجاري أيضاً باختبار أكثر من 4000 من موظفي التجزئة.

وقال بوبندر سينج، المدير العام والمدير المالي، في«دلما مول»: في حين أن دعم اقتصاد التجزئة لنمو دولة الإمارات مهم، فإن صحة وسلامة عملائنا هي أيضًا ذات أولوية قصوى. لقد عملنا عن كثب مع الجهات الحكومية خلال خطط إعادة الافتتاح. تمشيا مع التزامنا بالحفاظ على سلامة المتسوقين، لم نترك جهداً لاستعادة عملياتنا بالترتيب مع الحفاظ على جميع بروتوكولات السلامة".