نجاة قائد الجيش الصومالي من تفجير انتحاري لسيارة ملغومة

وأعلنت حركة "الشباب" الصومالية المتشددة المرتبطة بتنظيم "القاعدة" مسؤوليتها عن الهجوم، بحسب وكالة "رويترز".
© REUTERS / Feisal Omar
وقال "فتح حرس القائد النار على سيارة الانتحاري الملغومة لدى محاولتها مسرعة الاصطدام بالرتل. قُتل الانتحاري بالرصاص وانفجرت سيارته الملغومة. نجا القائد وحراسه دون إصابات".
وقالت خدمة أمين للإسعاف إنها نقلت جثة مدني من الموقع.
وقال عبد العزيز أبو مصعب، المتحدث باسم العمليات العسكرية لحركة "الشباب" في بيان "نفذنا عملية استشهادية في مقديشو. الهدف كان رتلا عسكريا يرافق قادة كبار من المرتدين"، بحسب الوكالة.
وتقاتل حركة "الشباب" منذ 2008 للإطاحة بالحكومة المركزية وحكم البلاد وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.
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