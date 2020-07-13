بلد عربي يسجل رقم قياسا في عدد حالات الشفاء من كورونا في يوم واحد

وحسب الموقف الوبائي اليومي المعلن من وزارة الصحة والبيئة العراقية، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، أن المختبرات المختصة سجلت 2274 حالة شفاء في البلاد.

وأفادت الصحة، بأن بغداد سجلت إلى جانب الرصافة 518 حالة شفاء، والكرخ 283 شفاء، و10 حالات في مدينة الطب.

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وعددت الصحة حالات الشفاء في المحافظات على النحو التالي :

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النجف الأشرف 116، والسليمانية 10، واربيل 68، ودهوك 6، وكربلاء 110، وكركوك 60، وديالى 75، وواسط 8، والبصرة 149، وميسان 118، وبابل 88، والديوانية 171، وذي قار 254، والأنبار 14، ونينوى 26، وصلاح الدين 190.

وأعلنت الصحة، تسجيل 2229 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم، بعد فحص (15380) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق، و100 حالة وفاة، وبذلك يكون المجموع الكلي للإصابات في البلاد قد وصل إلى 79735 إصابة، ومجموع حالات الشفاء 46998، والراقدين الكلي 29487، والراقدين في العناية المركزة بلغ عددهم 412، ومجموع الوفيات 3250 وفاة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، والبيئة العراقية، سيف البدر، في تصريح خاص لمراسلتنا، أواخر حزيران/يونيو الماضي، تسجيل ارتفاع بحالات الشفاء للمصابين بفيروس كورونا، لجهود مردها بالدرجة الأولى للوزارة وملاكاتها وكوادرها ما يطلق عليهم "أبطال الجيش الأبيض".

ويبين البدر أن أكثر من 90% من الإصابات في العراق، هي إصابات بسيطة إلى متوسطة متداركا، لكن فئات المصابين الذين يتأخرون في مراجعة المؤسسات الصحية يكونون الأكثر عرضة لمضاعفات الفيروس، واحتمالية الوفاة.