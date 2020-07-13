عمال سوريا يوضحون هدفهم من المشاركة في الانتخابات البرلمانية

وقال ناصيف ياسين رئيس العمال في أحد أقسام شركة "الشرق" إن المطلوب من أعضاء المجلس القادم أن يكونوا على دراية كاملة بأوضاع الطبقة العاملة مشيراً إلى أن مشاركته بالانتخابات أمر طبيعي وأنه يبحث عن مرشح من طبقة العمال يكون معروفا بأخلاقه العالية ويستطيع تحقيق مطالبهم، بحسب ما ذكرته الوكالة.

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أما العامل نور الدين عبد الحميد فأوضح أنه سينتخب مرشحاً من طبقة العمال يكون ذا همة عالية يصدح صوته تحت قبة المجلس ويطالب بزيادة الحوافز الإنتاجية مبيناً أن العمال في القطاع العام لديهم مشكلاتهم الخاصة التي لا يعرفها إلا العاملون فيه.

أما العاملة حميدة كنعان فقد أكدت مشاركتها بالانتخابات وأنها كأم لأربعة أولاد ترى أن على عضو مجلس الشعب أن يتصف بالمسؤولية والإحساس بأوجاع الطبقة الكادحة في المجتمع لافتة إلى أنها ستنتخب شخصاً يكون قادراً على تمثيل فئة كبيرة من الناس.

وأوضح ماهر بشارة عامل في قسم الصيانة أن هناك قرارات تتعلق بالطبقة العاملة يجب أن تعدل بحيث تتلاءم مع التغييرات الكبيرة الاقتصادية والمعيشية مشيراً إلى أنه سيشارك بالانتخابات وسيعطي صوته للمرشح العامل الذي سيطالب بحقوق العمال والطبقة الكادحة.