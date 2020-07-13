شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يحبط هجوما إرهابيا استهدف العاصمة بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية العراقية، إحباط مخطط إرهابى كان يستهدف المواطنين فى بغداد، حيث أحبطت مخططاً إرهابياً لاستهداف المواطنين فى بغداد.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، لفتت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية العراقية إلى أنه تم قتل خمسة قياديين فى تنظيم داعش الإرهابى كانوا يرتدون أحزمة ناسفة، ضمن قاطع ابو غريب.

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وقالت خلية الإعلام الأمنى الحكومية: "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، نفذت الاستخبارات فى وزارة الداخلية (خلية الصقور، استخبارات بغداد) بالاشتراك مع طائرة مسيرة مِن التحالف الدولى، وبإسناد من الفوج الاول فى اللواء 54، عملية نوعية فى قرية المعامرة الزيدان بجنوب غربى العاصمة بغداد".

وأضافت: "تمكنت خلالها من محاصرة وكر مهم يتواجد بداخله خمسة إرهابيين انتحاريين، حيث داهمت القوة المشتركة هذا الوكر، وقام احد الارهابيين بتفجير نفسه عند عملية اقتحام الوكر، واستطاعت القوة مِن قتل جميع الارهابيين الانتحاريين الذين كانوا بداخله".

واستطردت: "أسفرت هذه العملية أيضاً عن استشهاد ضابط برتبة مقدم من الفوج الاول لواء 54 ومنتسب مِن الفوج التكتيكى لخلية الصقور".