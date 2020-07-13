الرئيس الجزائرى يأمر بتشكيل لجنة لتقييم أثار أزمة كورونا على الاقتصاد الوطنى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمر الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون بتشكيل لجنة لتقييم الانعكاسات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد الوطنى، وذكرت الرئاسة الجزائرية - في بيان اليوم الاثنين، أن الرئيس تبون أمر بتشكيل لجنة تحت إشراف عبد العزيز جراد الوزير الأول (رئيس الوزراء) تضم الشركاء الاجتماعيين ورجال الاقتصاديين لتقييم الانعكاسات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني. وأوضح البيان أن التقرير الذي ستعده هذه اللجنة سيدرج فى جدول أعمال الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء.

وكان الرئيس تبون قد أعرب عن تعهد الدولة لدعم كل المؤسسات والمهن المتضررة من الوباء، داعيا إلى اعتماد النزاهة لدى طلب الدعم من الدولة.



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