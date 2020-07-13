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لبنان يسجل 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العامة بلبنان، تسجيل 85 إصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 2419، حسب وكالة الأنباء اللبنانية.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، تسجيل 166إصابة جديدة، بفيروس كورونا، أمس الأحد، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء فىي عموم لبنان إلى 2334 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية، والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريرى الدولي (مطار بيروت) .

 

وذكرت الوزارة، أن عدد الفحوصات المخبرية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 3883 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.

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