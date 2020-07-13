رئيس الوزراء الكويتى يبحث مع مبعوث الرئيس اللبنانى العلاقات الثنائية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث رئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، مع مبعوث الرئيس اللبنانى مدير عام المديرية العامة للأمن العام اللبنانى اللواء عباس ابراهيم، والوفد المرافق له، العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

كما بحث الجانبان- خلال اللقاء الذي عقد بقصر السيف اليوم الاثنين، بحضوروزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، ووكيل وزارة الداخلية الفريق عصام سالم النهام - تطورات الأوضاع في المنطقة، ولاسيما على الساحة اللبنانية.

وكان مبعوث الرئيس اللبناني مدير عام المديرية العامة للأمن العام اللبناني اللواء عباس ابراهيم، قد وصل في وقت سابق اليوم، والوفد المرافق له الى الكويت، في زيارة رسمية، يسلم خلالها رسالة خطية من الرئيس اللبناني إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.