شكرا لقرائتكم خبر عن سيدة سعودية عمرها 105 أعوام قهرت كورونا وتجاوزت الأزمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتصرت سيدة سعودية عمرها 105 عاما على فيروس كورونا وتعافت. وبحسب صحيفة "سبق" السعودية نجحت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة ممثلةً في مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة، في معالجة مريضة تبلغ من العمر 105 أعوام أصيبت بفايروس كورونا (covid-19)، إذ أدخلت إلى الطوارئ وبعد عمل الإجراءات التشخيصية تبين أنها تعاني من ضيق في التنفس واضطرابات في نبضات القلب، وتم إدخالها إلى العناية المركزة القلبية في الجناح المخصص للمصابين بفايروس كورونا في المركز، وتم إعطاؤها العلاج اللازم، وظلت تحت المراقبة الحيوية حتى تماثلت للشفاء بعد مرور 14 يوماً، وغادرت المركز وهي بصحة جيدة .

وقد أعلنت وزارة الصحة بالسعودية اليوم تسجيل (2852) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (235111) حالة، من بينها (63026) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (2235) حالة حرجة، كما سُجلت (2704) حالات تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (169842) حالة.

وبحسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" أوضحت الصحة أن الحالات المسجلة وعددها (2852) حالة منها 35% إناث، و 65% ذكور، وكبار السن 5%، و10% أطفال، و85% بالغين , فيما بلغ عدد الوفيات (2243) حالة، بإضافة (20) حالة وفاة جديدة، ويوضح الجدول المرفق " توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً" .

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ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون كونه أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.