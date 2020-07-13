شكرا لقرائتكم خبر عن 5 دقائق فقط.. فحص سريع للقادمين إلى أبوظبى للكشف عن كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمدت إمارة أبوظبي، ابتداء من أمس الأحد، تقنية جديدة للكشف عن المصابين بفيروس «كوفيد-19» للقادمين من خارج الإمارة، بحيث لا تستغرق عملية فحص الدم والحصول على النتيجة 5 دقائق، وبكلفة 50 درهماً فقط. وفق "الرؤية".

وتعرف تقنية فحص الدم الجديدة للكشف عن فيروس كورونا بالاختبارات المصلية أو اختبار الأجسام المضادة، وتم إنشاء خيمة الفحص للقادمين من اتجاه دبي في منطقة غنتوت.

وقال قادمون إلى إمارة أبوظبى، إن التقنية الجديدة توفر الوقت الذى لا يتعدى 5 دقائق مقابل نتيجة المسحة التي تستغرق 24 ساعة، إضافة إلى توفير المال، حيث تبلغ الكلفة 50 درهماً في مقابل 370 درهماً لفحص كورونا.

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وتحديداً، تقع خيمة الفحص الجديد عند المخرج الأخير في شارع الشيخ زايد قبل نقطة منطقة غنتوت، وهي مخصصة للفحص السريع فقط، بغرض الكشف عن إصابات كورونا واستيفاء شرط دخول الإمارة، لمن ليس لديه نتيجة فحص فيروس كورنا سلبية خلال 48 ساعة من تسلم نتيجة الفحص.

أما إذا كان القادم إلى أبوظبي من شارع الإمارات، فإن الخيمة ستكون في طريقه وتحديداً بالشارع الرابط بين شارع الإمارات وشارع الشيخ زايد عند الدوار بمنتصف الشارع..

من ناحيته، قال موظف حكومي في أبوظبي سعيد المري، إن تجربة الفحص اليوم لم تستغرق 5دقائق فقط وبتكلفة زهيدة جداً تبلغ 50 درهماً، مفيداً بأن نتيجة الفحص تسلم فورية إلى المفحوص لإشهارها عند دخول الإمارة.

وأضاف المري أن الإجراء جاء من باب التسهيل على مرتادي دخول أبوظبي من الموظفين وغيرهم من الشرائح، حيث كانت تسبب إجراءات الدخول السابقة مجهوداً وكلفة أكبر.