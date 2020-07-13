وزير الإعلام اليمنى يدين هجمات ميليشيا الحوثى على السعودية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان وزير الإعلام اليمنى معمر الاريانى، بشدة الهجمات الإرهابية التى تنفذها ميليشيا الحوثى وتستهدف بشكل متعمد المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية باستخدام الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة "إيرانية الصنع".

وأوضح وزير الإعلام - فى تصريح أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) اليوم الأثنين - أن هذه الهجمات الإرهابية تؤكد مضي الميليشيا الحوثية في التصعيد تنفيذا للإملاءات الإيرانية وأنها آلة قتل وتدمير ولا تفقه لغة السلام‏.

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وأشار إلى أن مضي نظام إيران وأداته في اليمن"مليشيا الحوثي" في تصعيد وتيرة الحرب وإجهاض جهود التهدئة التي تبذلها الأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة وإفشال الحلول السلمية للأزمة وفقا للمرجعيات الثلاث، يأتي امتداد لأجندتها التخريبية في كامل المنطقة ومساعيها لتهديد الأمن والسلم الدوليين‏.

وحذر من استمرار تقاعس المجتمع الدولي والدول دائمة العضوية بمجلس الأمن تجاه الأنشطة التخريبية لنظام إيران وعدم اتخاذ خطوات حاسمة لقطع ذراعها في اليمن "مليشيا الحوثي" ودعم الحكومة الشرعية في معركة استعادة الدولة.